L'iMac M1 d'entrée de gamme bleu à 1 229 € sur le Refurb

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:24 :

Il n'aura pas fallu longtemps... Les stocks sont déjà écoulés.

L'iMac M1 d'entrée de gamme a fait son apparition pour la première fois dans son coloris bleu sur le Refurb Store aujourd'hui. Jusqu'ici, seuls les coloris argent et vert étaient proposés — sans stock aujourd'hui. Ce modèle est proposé à 1 229 € au lieu de 1 449 € sur l'Apple Store , soit 220 € d'économies ou 15% de remise. Il embarque deux ports USB-C, un clavier sans Touch ID, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.Si vous comptez vous offrir un iMac pour la rentrée, c'est une bonne alternative à l'achat neuf : les ordinateurs reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable et ils ont surtout l'avantage de bénéficier de la même garantie de deux ans que les produits neufs. Attention, les stocks sont limités.Si vous êtes étudiant ou enseignant, une autre alternative s'offre à vous : l'opération Back to School, qui sera valable jusqu'au 11 octobre et qui vous permet d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite en plus de la remise de 10% sur l'achat de votre iMac neuf sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).