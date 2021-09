iPhone 12 : la braderie (jusqu'à -20%) avant les nouveautés

C'est bientôt la sortie de l'iPhone 13 et les revendeurs s'adaptent pour continuer à vendre des modèles de la gamme actuelle. Amazon vient ainsi de mettre en place d'importantes remises sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12, avec des tarifs qui commencent à 649 € au lieu de 809 € (-20%) pour l'iPhone 12 mini, et 749 € au lieu de 909 € (-18%) pour l'iPhone 12.L'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini doivent être présentés d'ici la mi-septembre pour une commercialisation avant la fin du mois. Il est donc conseillé d'attendre mais cette offre reste intéressante en cas d'achat urgent (casse, vol, etc.) : même si l'iPhone 12 est finalement conservé au catalogue à prix réduit, nous ne nous attendons pas à une baisse plus drastique du tarif officiel.