Le Mac mini M1 de 512 Go à 799,99 € au lieu de 1 029 €

Grosse promo sur le Mac mini M1 haut de gamme, avec 512 Go de stockage : il est descendu à 799,99 € chez CDiscount ce samedi, alors qu'il coûte normalement 1 029 € sur l'Apple Store . Cette remise de 22% permet d'obtenir ce modèle au même prix que celui de 256 Go. Et c'est même mieux que le Refurb Store, où la même machine en version reconditionnée est affichée à 869 € Si vous pouvez vous contenter de 256 Go, le petit modèle est à 679 € (au lieu de 799 €) sur le Refurb Store. Attention, CDiscount ne précise pas combien de temps son offre promotionnelle sera disponible.