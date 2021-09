Un iMac M1 quatre ports de 256 Go à 1 539,99 € (-8%)

C'est la toute première fois que ce modèle est en promotion : l'iMac M1 avec quatre ports USB-C et 256 Go de stockage, coloris jaune, bénéficie d'une vente flash à la Fnac où il est affiché à 1 539,99 € au lieu de 1 669 € chez Apple . C'est une remise de 8% qui est toujours bonne à prendre si c'est ce modèle qui vous faisait de l'oeil. La vente flash sera valable jusqu'au vendredi 10 septembre à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous êtes étudiant ou enseignant, sachez que votre statut vous permet d'obtenir un peu mieux : jusqu'à 11 octobre, vous pouvez profiter de l'opération Back to School d'Apple. Cette offre consiste en une remise de 10% sur l'achat de votre iMac sur l'Apple Store éducation combinée à une paire d'AirPods 2 offerte en bonus ( en savoir plus ).