Vente flash sur les Macs M1 à la Fnac

La Fnac a lancé une vente flash qui concerne de nombreux modèles de Macs équipés de la puce Apple M1, la plupart du temps avec une remise de l'ordre de 8% à 10%. Cette offre a la particularité de concerner quelques références qui ne sont pas standard, par exemple avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go par défaut ou avec une capacité de stockage supérieure à 512 Go. Il y a des MacBook Air, des MacBook Pro, des Mac mini et quelques modèles d'iMac. Vous pouvez retrouver la sélection concernée sur cette page Si vous êtes à la recherche du meilleur prix pour votre Mac, c'est du côté du Refurb Store que vous devez vous tourner avec un rabais de 15% sur les ordinateurs en version reconditionnée d'Apple. Mais si vous préférer des modèles parfaitement neufs, cette vente flash de la Fnac permet d'obtenir les meilleurs prix du moment pour le grand public, notamment en ce qui concerne les configurations sur mesure. Cette vente flash sera valable jusqu'à ce vendredi 10 septembre à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous êtes cet été éligible à l'opération Back to School d'Apple, qui vous permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat d'un Mac sur l'Apple Store éducation et de cumuler cette remise à l'obtention d'une paire d'AirPods 2 gratuite ( en savoir plus ).