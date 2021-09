Des iPad Air 4 de 256  Go cellulaires à 712,99 € (-27%)

Amazon vient de lancer des offres complètement inédites sur l'iPad Air 4 haut de gamme, avec 256 Go de stockage et une connectivité cellulaire. Ils sont actuellement affichés à 712,99 € ( gris sidéral bleu ciel ) au lieu de 979 €, soit 27% de remise par rapport au tarif officiel de l'Apple Store . Le modèle rose est également affiché à 749,99 € (-23%).C'est mieux que le modèle de 256 Go Wi-Fi dont le tarif est de 839 € chez Apple, en dehors d'une grosse promo chez CDiscount sur le modèle gris sidéral qui est actuellement proposé à 699,99 € (-17%). Si vous souhaitez également une petite promo sur l'Apple Pencil 2, celui-ci est à 125,99 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple