Grosses remises sur des iPad Pro de 2020 haut de gamme

Plusieurs références d'iPad Pro de 2020 bénéficient de très importantes remises chez CDiscount cette semaine. Les modèles d'entrée de gamme ne sont plus trop en stock, mais les revendeurs ont encore des modèles haut de gamme dont ils souhaitent se débarrasser. Il y a ainsi de bonnes affaires à réaliser sur certaines configurations, toutes dans le coloris gris sidéral sauf mention contraire.Du côté de l'iPad Pro 11", le modèle Wi-Fi 512 Go est à 849,99 € (1 229 € aujourd'hui), le modèle cellulaire 512 Go est à 999,99 € (1 399 € aujourd'hui), le modèle Wi-Fi 1 To est à 1 053,99 € (1 669 € aujourd'hui) et le modèle Wi-Fi cellulaire 1 To est à 1 101,99 € (1 839 € aujourd'hui). Du côté de l'iPad Pro 12,9", le modèle Wi-Fi 1 To argenté est à 1 170,99 € (1 989 € aujourd'hui) et le modèle cellulaire 1 To est à 1 335,99 € (2 159 € aujourd'hui).Les quantités sont limitées et cette offre sera valable dans la limite des stocks disponibles. Si vous souhaitez également une petite promo sur l'Apple Pencil 2, celui-ci est à 125,99 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple