Le nouvel Apple TV 4K dès 169 € sur le Refurb Store

L'Apple TV 4K de seconde génération, avec la puce Apple 12 et la nouvelle télécommande Siri Remote, vient de faire son apparition sur le Refurb Store . Les tarifs y sont de 169 € (32 Go) ou 189 € (64 Go) au lieu de 199 € ou 219 € sur l'Apple Store classique. Comme d'habitude avec les produits reconditionnés d'Apple, cela correspond à une remise de 15%. Attention, les stocks du Refurb Store varient d'un jour à l'autre.Apple a profité de l'occasion pour revoir à la baisse le tarif des anciens modèles en version reconditionnée : comptez désormais 149 € (32 Go) et 169 € (64 Go). L'ancien Apple TV HD a également vu son prix baisser à 119 € (32 Go).