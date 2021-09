Un iPhone 12 de 64 Go à 717,94 € (-11%)

Les tarifs de l'iPhone 12 viennent de baisser suite à la présentation de l'iPhone 13 ce mardi : toujours au catalogue, ce modèle est désormais vendu à partir de 809 € sur l'Apple Store (909 € précédemment). Chez Amazon , une offre va plus loin aujourd'hui : le modèle de 64 Go vert est actuellement affiché à 717,94 € , soit 11% de remise supplémentaire. Vous pouvez retrouver le même tarif sur le modèle bleu , qui peut être commandé mais sans stock pour le moment.Il y a encore peu de remises par rapport aux nouveaux tarifs de l'iPhone 12 mini et de l'iPhone 12 chez les revendeurs, mais les offres devraient se multiplier dans les prochaines semaines : vous pouvez suivre l'évolution des tarifs et créer des alertes personnalisées sur notre comparateur de prix