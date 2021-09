-50 € sur les iPhone 13 et 13 Pro chez Sosh et Orange

L'iPhone 13 est en précommande sur l'Apple Store ainsi que chez les différents revendeurs et opérateurs téléphoniques. La meilleure offre pour ce lancement se trouve chez Sosh et Orange , qui proposent une remise immédiate de 50 € sur tous les modèles. Il n'est pas obligatoire d'opter pour un forfait pour bénéficier de cette offre, qui sera valable jusqu'au 20 octobre pour les modèles classiques et jusqu'au 17 novembre pour les modèles Pro. Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour changer de forfait, il y a aussi une belle offre chez Sosh avec 40 Go pour 9,99 € par mois, sans engagement.Il y a aussi une remise immédiate de 40 € chez SFR RED , avec des tarifs de base 10 € inférieurs à ceux d'Apple. Il y a enfin une offre de remboursement de 70 € chez Bouygues Telecom , mais avec des prix de base gonflés de 20 €.