-100 € sur le MacBook Air M1 avec 256 Go

Entre la pénurie de composants et la hausse de demande occasionnée par la rentrée, les stocks ne sont pas au beau fixe pour le MacBook Air équipé de la puce Apple M1 et les revendeurs ne ressentent donc pas le besoin de lancer des opérations promotionnelles trop importantes. Amazon vient ainsi de lancer une offre sans très grande prétention, mais il n'y a pas eu mieux depuis le mois de juin : le modèle d'entrée de gamme (256 Go) argenté est actuellement affiché à 1 029 € , soit 100 € de remise par rapport au tarif officiel de 1 129 € sur l'Apple Store . La durée de validité de la remise n'est pas précisée.C'est le mieux qui se fait depuis de nombreuses semaines chez les revendeurs officiels. Il est cependant possible d'aller plus loin dans deux cas spécifiques. Le premier, c'est le Refurb Store où la version reconditionnée du MacBook Air est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € pour 256 Go et à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € pour 512 Go, mais sans disponibilité tous les jours. La seconde, c'est l'opération Back to School réservée aux étudiants et aux enseignants qui permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'Apple Store éducation et une paire d'AirPods gratuite en bonus ( en savoir plus ).