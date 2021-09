L'iPad Pro 11'' cellulaire de 1 To de 2020 à 991,12 €

C'est le modèle le plus haut de gamme de l'année dernière : l'iPad Pro 11" cellulaire avec 1 To de stockage, coloris argenté, vient de tomber à 991,12 € chez Amazon . Le modèle équivalent dans la gamme de 2021 coûte aujourd'hui 1 839 € ! Si vous avez besoin d'un iPad Pro de grande capacité, c'est une excellente affaire même si vous n'avez que faire de la connectivité cellulaire (les modèles Wi-Fi sont vendus plus cher ).On ne sait pas combien de temps cette offre restera en ligne. L'Apple Pencil 2 est également en promotion à 125,99 € au lieu de 135 € chez Apple