Deux iMac 24'' personnalisés en vente flash

Deux modèles d'iMac 24" avec puce M1 bénéficient d'une petite vente flash à la Fnac. Il s'agit de modèles personnalisés, rarement en promotion, tous les deux avec quatre ports USB-C et le clavier équipé de Touch ID, dans le coloris argenté. La configuration 16 Go / 512 Go est à 1 959,99 € au lieu de 2 129 €, et la configuration 8 Go / 2 To est à 2 379,99 € au lieu de 2 589 €, soit 8% de remise dans les deux cas. Cette offre sera valable jusqu'à ce vendredi 24 septembre à 18h, dans la limite des stocks disponibles.Autre petit rabais, cette fois sur le modèle standard haut de gamme avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage : il est à 1 787 € chez Amazon au lieu de 1 899 € chez Apple Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas l'offre Back to School : jusqu'au 11 octobre, vous pouvez obtenir une paire d'AirPods gratuite en plus d'une remise de 10% sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).