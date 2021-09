Le Mac mini M1 avec 512 Go à 679,99 € (-34%) !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:52 :

Il n'y a déjà plus de stocks !

C'ets une offre complètement dingue qui vient d'être mise en place par CDiscount dans le cadre des French Days : le Mac mini M1 avec 512 Go de stockage est affiché à 699,99 € et le code "20EUROS" permet de descendre à 679,99 €, soit 34% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 029 € sur l'Apple Store . C'est même une centaine d'euros d'économies par rapport au modèle n'embarquant que 256 Go de stockage, qui est à 799 €.Un tel niveau de remise est extrêmement rare sur le Mac. CDiscount ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible, et nous vous conseillons de ne pas tarder si celle-ci vous intéresse : les stocks pourraient partir vite.