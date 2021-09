-10% sur une sélection de MacBook Air et Pro

De multiples configurations de MacBook Air et de MacBook Pro avec des processeurs Apple M1 ou Intel sont en promotion à la Fnac dans le cadre des French Days, avec des remises allant de 7% à 10% selon les modèles. La sélection a la particularité d'intégrer des modèles personnalisés, rarement en promotion, par exemple avec 16 Go de RAM au lieu de 8 Go en standard ou avec plus de 512 Go de stockage. Vous pouvez retrouver les 28 références disponibles sur cette page La Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que vous pouvez faire mieux sur l'Apple Store éducation avec une remise de 10%... et une paire d'AirPods gratuite en bonus jusqu'au 11 octobre ( en savoir plus ).