Plusieurs iMac et Mac mini avec puce M1 à -10%

La Fnac a lancé une offre sur toute une série d'iMac et de Mac mini équipés de la puce Apple M1, avec 10% de remise sur 19 configurations. La sélection comprend plusieurs références personnalisées, qui sont rarement proposées chez les revendeurs et sont donc moins susceptibles d'être en promotion. Cela comprend des modèles avec 16 Go de RAM ou avec un stockage supérieur à 512 Go. Vous pouvez retrouver tous les modèles concernés sur cette page La Fnac ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'une alternative un peu plus intéressante vous est proposée directement par Apple : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation et recevoir une paire d'AirPods gratuite en bonus ( en savoir plus ).