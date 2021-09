L'iPad Pro 11'' cellulaire de 1 To de 2020 à 970,19 €

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 16:57 :

C'est terminé !

Nouveau record de prix pour l'iPad Pro le plus haut de gamme de l'année dernière, avec connexion cellulaire et 1 To de stockage : il est descendu à 970,19 € chez Amazon ! Le modèle équivalent dans la gamme de 2021 coûte désormais 1 839 € chez Apple ... C'est une excellente affaire si vous avez besoin d'un iPad Pro de grande capacité, et ce modèle cellulaire se permet d'ailleurs d'être moins cher que les modèles Wi-Fi seulement.Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez que vous pouvez également retrouver l'Apple Pencil 2 en promotion à 125,99 € au lieu de 135 € chez Apple