De 80 € à 120 € reversés sur l'iPhone 13 mini et 13

Si vous attendiez un petit coup de pouce sur l'iPhone 13 mini ou l'iPhone 13 pour vous lancer, l'offre mise en place par la Fnac ce vendredi devrait vous intéresser : vous pouvez récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés, soit de 80 € à 120 € pour l'achat d'un des derniers smartphones d'Apple. De quoi vous offrir quelques accessoires, ou économiser pour les achats des fêtes de fin d'année. Tous les modèles d'iPhone 13 mini et d'iPhone 13 ne sont pas forcément disponibles, mais de nombreuses références sont tout de même en stock sans attente : vous pouvez retrouver toutes les références sur cette page . Les modèles Pro ne sont pas concernés par cette offre.Alternativement, vous pouvez retrouver les iPhone 12 mini et iPhone 12 à prix réduit sur cette page . Pour bénéficier de cette offre, vous devez être adhérent du site : si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir et profiter de l'offre immédiatement en ajoutant la carte Fnac+ ( 9,99 € ) au panier dans la même commande que l'iPhone. Pour recevoir les bons d'achat, vous devez utiliser le code promo "FNAC" au moment de valider la commande. Cette offre sera valable jusqu'à ce vendredi soir à minuit.