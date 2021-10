Un iPhone 12 Pro à 949 € chez Amazon

Depuis la sortie de l'iPhone 13 Pro, les modèles de l'année dernière sont toujours disponibles à prix réduit chez les revendeurs . Pour l'iPhone 12 Pro, le tarif de base était passé à 1 039 € il y a deux semaines. Aujourd'hui, le modèle de 128 Go bleu pacifique est descendu à 949 € chez Amazon et chez CDiscount . C'est 40 € de plus que l'iPhone 13 de même capacité.Ce modèle conserve des avantages recherchés par certains comme le téléobjectif et le LiDAR, la prise en charge du format Apple ProRAW et la finition en acier. Il intègre en revanche la puce Apple A14 et non A15, et une batterie légèrement moins capacitaire.