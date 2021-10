Le MacBook Air M1 à 959 € sur le Refurb Store

Première disponibilité du mois pour le MacBook Air sur le Refurb Store : les deux modèles standard sont proposés avec la classique remise de 15%, uniquement dans le coloris doré : le modèle de 256 Go est à 959 € et celui de 512 Go à 1 199 € , alors que ces configurations coûtent normalement 1 129 € et 1 399 € sur l'Apple Store classique.Si le coloris ne vous convient pas, sachez que la Fnac a mis en place une offre très intéressante sur tous les MacBook Air ce week-end avec le cumul d'une remise immédiate et d'un octroi de bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés : les tarifs débutent à 1 059,99 € avec un minimum de 100 € reversés. L'offre est réservée aux adhérents, mais il suffit d'ajouter la carte Fnac+ ( 9,99 € ) au panier en même temps que sa commande pour profiter tout de même de l'offre grâce au code "OCTOBRE".Autre offre cette fois destinée aux étudiants et enseignants : l'opération Back to School d'Apple permet d'obtenir une paire d'AirPods gratuite en plus de la remise de 10% de l'Apple Store éducation et cela jusqu'au 11 octobre ( en savoir plus ).