L'iPhone 12 Pro de retour à 949 € chez Amazon

Déjà en promo à ce tarif la semaine dernière, l'iPhone 12 Pro de 128 Go coloris bleu ciel est de retour à 949 € chez Amazon . Ce modèle n'est plus vendu par Apple depuis la sortie de l'iPhone 13 Pro, mais il est toujours affiché chez les revendeurs à un tarif de base de 1 039 €. Avec cette offre, le supplément n'est plus que de 40 € par rapport à l'iPhone 13 de même capacité.Ce modèle conserve des avantages recherchés par certains comme le téléobjectif et le LiDAR, la prise en charge du format Apple ProRAW et la finition en acier. Il intègre en revanche la puce Apple A14 et non A15, et une batterie légèrement moins capacitaire.