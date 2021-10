Un iPad Air 4 cellulaire de 256 Go à 749,99 € (-23%)

L'iPad Air 4 cellulaire d'une capacité de 256 Go coloris or rose bénéficie d'une très importante remise chez Amazon , qui l'affiche actuellement à 749,99 € au lieu de 979 € chez Apple . C'est un rabais de 23% par rapport au tarif officiel, et cela vous permet d'obtenir ce modèle pour une soixantaine d'euros de moins que le modèle cellulaire n'embarquant que 64 Go de stockage.Plusieurs autres modèles d'iPad Air 4 bénéficient de rabais, mais avec un pourcentage de remise moins avantageux : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée. Autre remise intéressante, l'Apple Pencil 2 est à 125,99 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple