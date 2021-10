L'iPhone 11 de 64 Go à 529,90 € chez Amazon

Déjà passé de 689 € à 589 € suite à la sortie de l'iPhone 13 le mois dernier, l'iPhone 11 bénéficie d'une remise supplémentaire cette semaine chez Amazon dans sa capacité de 64 Go. Vous pouvez actuellement obtenir le modèle blanc à 529,90 € et le modèle vert à 531 € , soit 10% de remise par rapport au nouveau tarif d'Apple.Les deux modèles ne sont en revanche pas disponibles immédiatement : Amazon affiche son classiquequi indique qu'il ne sait pas quand les stocks seront de retour. Les délais sont généralement bien plus courts, souvent de seulement quelques jours, mais ce n'est pas une certitude absolue.