Les Macs avec puce M1 à -15% sur le Refurb Store

Voilà un bon bout de temps que cela n'était pas arrivé : toutes les configurations standard de Macs équipés de la puce Apple M1 sont présents sur le Refurb Store ce vendredi matin avec la classique remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le MacBook Pro de 256 Go est à 1 229 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 449 € chez Apple , et le modèle de 512 Go est à 1 429 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 679 €. Le Mac mini avec 256 Go est à 679 € au lieu de 799 € et le modèle de 512 Go est à 869 € au lieu de 1 029 €. Quelques configurations personnalisées sont également proposées si vous voulez monter en gamme en RAM ou en stockage.Comme d'habitude, rappelons que les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, avec une qualité irréprochable et surtout une garantie identique à celle des produits neufs. Attention, les stocks sont très limités et les références les plus populaires partent généralement très vite.