L'Apple Watch Series 6 à partir de 379 €

Suite à la sortie de l'Apple Watch Series 7, les anciens modèles commencent à bénéficier de bonnes promos chez les revendeurs qui se débarrassent de leurs derniers stocks. Alors que les tarifs de l'Apple Watch Series 7 débutent à 429 €, l'Apple Watch Series 6 peut désormais être obtenue 50 € moins cher. Pour les modèles de 40 mm en aluminium, comptez ainsi 379 € en bleu ( Amazon Boulanger ), rouge ( Boulanger ), ou or ( Amazon Boulanger ). Pour les modèles de 44 mm en aluminium, comptez 409 € en bleu ( Amazon Boulanger ), rouge ( Amazon Boulanger ), argent ( Amazon Boulanger ), gris sidéral ( Amazon Boulanger ) ou or ( Boulanger ).Vous pouvez également retrouver les modèles cellulaires ainsi que les modèles en acier sur notre comparateur de prix . Attention, l'Apple Watch Series 6 n'est désormais plus produite et les stocks sont donc limités.