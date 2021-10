Des iPad Pro M1 de 256 Go dès 849 € au lieu de 1 009 €

Mise à jour 21:16 :

C'est encore bon pour les deux modèles cellulaires, mais c'est terminé pour le modèle Wi-Fi !

Rue du Commerce vient de lancer une très belle vente flash sur l'iPad Pro 5 11" de 2021, avec puce Apple M1 et 256 Go de stockage, coloris argenté : la tablette est actuellement affichée à 849 € au lieu de 1 009 € chez Apple , soit 16% de remise ! Deux modèles cellulaires sont également en vente flash, avec 128 Go pour 899 € au lieu de 1 069 € et 256 Go pour 999 € au lieu de 1 179 €.Il s'agit des meilleurs tarifs sur ces modèles depuis leur sortie. Cette vente flash sera valable toute la semaine, jusqu'à dimanche soir à minuit, mais uniquement dans la limite des stocks disponibles.