Un iPad Air 4 de 256 Go à 699 € au lieu de 839 € (-17%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 12:49 :

Les stocks sont déjà épuisés, c'est désormais un vendeur tiers qui est mis en avant par défaut.

Une très grosse vente flash vient d'être lancée par Rue du Commerce sur l'iPad Air 4 Wi-Fi de 256 Go, coloris argenté : il est actuellement affiché à 699 € alors qu'il coûte normalement 839 € chez Apple . Cela représente 16% de remise, ce qui est totalement inédit sur ce modèle. Cette offre sera valable jusqu'au dimanche 24 octobre, dans la limite des stocks disponibles.Plusieurs autres modèles d'iPad Air sont en promotion en ce moment. Il y a notamment le modèle Wi-Fi de 64 Go rose à 584,78 € au lieu de 669 € chez Amazon, et de multiples modèles cellulaires que vous pouvez retrouver sur notre comparateur de prix