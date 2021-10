Les AirPods Pro à 208 € au lieu de 279 € (-25%)

Mise à jour 17:17 :

Le tarif est remonté à 209,99 € chez Amazon.

Apple a hier soir présenté ses tant attendus AirPods 3 . Ces nouveaux petits écouteurs sans fil reprennent les grandes lignes du design des AirPods Pro, mais sans technologie de réduction de bruit et sans embouts interchangeables en caoutchouc. Ils sont vendus 199 € sur l'Apple Store , alors que les AirPods Pro restent affichés à 279 € . Si les AirPods 3 verront certainement leur prix baisser chez les revendeurs dans les prochains mois, ce n'est pas encore le cas mais il est bien possible de profiter de grosses remises sur les AirPods Pro. C'est le cas chez Amazon qui propose un prix de 208 € , soit 25% de remise par rapport au tarif officiel. Alternativement, les AirPods Pro sont à 209,99 € chez Boulanger Vous pouvez donc vous offrir les AirPods Pro pour une dizaine d'euros de plus que les AirPods 3, alors que la différence de prix est normalement de 80 €. Attention, les tarifs des revendeurs sont susceptibles de varier à tout moment.