Jusqu'à -23% sur les iPad Air 4 cellulaires

Besoin d'un iPad cellulaire ? Il y a d'importantes réductions sur l'iPad Air 4 chez Amazon . Certains modèles de 64 Go sont à 699 € ( argent or rose ) au lieu de 809 € chez Apple (-14%) et il y a également une très belle offre sur un modèle de 256 Go à 749,99 € ( or rose ) au lieu de 979 € (-23%), ce qui place ce modèle sous le prix du modèle Wi-Fi seulement qui est à 839 €. Enfin, il y a un modèle Wi-Fi de 64 Go à 584,78 € ( or rose ) au lieu de 669 € (-13%).Autre offre digne d'intérêt si vous investissez dans un iPad Air, l'Apple Pencil 2 est à 125,99 € au lieu de 135 € chez Apple . Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.