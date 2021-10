100 € de remise sur le MacBook Air M1

Le MacBook Air est en promo chez Amazon ! Il y a une centaine d'euros de remise par rapport aux tarifs officiels avec un modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 029 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 129 € chez Apple . Vous pouvez également obtenir le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage à 1 299,99 € ( argent or ) au lieu de 1 399 €. Le tout avec une disponibilité immédiate, ce qui n'est pas forcément le cas chez Apple.Comme toujours avec Amazon, les tarifs vont et viennent et on ne sait pas combien de temps cette offre restera en place. Il n'y a pas eu mieux sur le MacBook Air depuis le mois de juin.