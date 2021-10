Petit coup de pouce sur l'iPhone 12 mini, à 649 €

Entre la pénurie de composants et la récente baisse des tarifs officiels, il est de plus en plus rare de pouvoir bénéficier de remises sur les précédents modèles d'iPhone. Amazon vient de lancer une offre sur l'iPhone 12 mini de 64 Go, affiché à 649 € ( rouge noir ) au lieu de 689 € chez Apple Rien de bien spectaculaire, mais c'est toujours ça de pris si vous comptiez investir maintenant. Il y aura sans doute un peu mieux fin novembre aux alentours du Black Friday, mais il faudra encore patienter quelques semaines.