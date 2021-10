L'iPhone 13 mini de 128 Go noir en promo

Boulanger a lancé une belle offre sur l'iPhone 13 mini de 128 Go dans son coloris noir ("minuit") via la plateforme Rakuten : affiché à 809 € comme chez Apple, il bénéficie d'une remise immédiate de 30 € grâce au code "CR30" et sa commande permet de récupérer un bon d'achat de 80,90 € qui pourra être utilisé pour s'offrir un ou deux accessoires.L'iPhone est garanti deux ans par Boulanger. Il peut être livré sous 3 à 5 jours, ou retiré en magasin sous 2 heures. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.