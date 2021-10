L'iPad mini 5 descend à 389 € chez Amazon

L'iPad mini 5 a perdu de son intérêt suite à la sortie de l'iPad mini 6 , mais il n'est pas obsolète pour autant et il reste intéressant à bon prix : les modèles de 64 Go ont vu leur tarif chuter chez Amazon qui les propose désormais à 389 € ( gris sidéral or ).L'iPad mini 6 est vendu à partir de 559 € sur l'Apple Store . Si vous avez besoin d'une petite tablette mais avec un budget serré, cet iPad mini 5 à prix réduit peut permettre de faire d'importantes économies.