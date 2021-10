-10% sur le Mac mini M1 chez Amazon

Mise à jour 12:10 :

Le modèle de 512 Go est descendu à 926,99 € à la Fnac, soit 10% de remise.

Cela fait trois semaines qu'on ne l'avait plus vu à ce tarif : le Mac mini M1 est de retour en promotion chez Amazon avec un tarif de 719,99 € au lieu de 799 € chez Apple , soit 10% de remise pour ce modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage. Le modèle de 512 Go est à 969,99 € au lieu de 1 029 €, soit 6% de rabais.Le modèle Intel est également à prix réduit, à 1 055,03 € au lieu de 1 279 €, mais on vous conseille vivement d'attendre la sortie de son successeur prévue pour l'année prochaine.