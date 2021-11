Les MacBook Pro de 2021 en disponibilité immédiate

Alors qu'il y a toujours entre trois et cinq semaines d'attente pour l'achat d'un MacBook Pro de 2021 sur l'Apple Store , il est possible de bénéficier de délais beaucoup moins importants chez les revendeurs. La plupart du temps, la disponibilité est d'ailleurs immédiate avec une livraison sous quelques jours tout au plus.Pour le MacBook Pro 14", le modèle de 512 Go à 2 249 € est en stock en version argentée ( Amazon Fnac ) et en version gris sidéral ( Amazon Fnac ). Le modèle de 1 To à 2 749 € est également en stock en version argentée ( Boulanger Darty ) et en version gris sidéral ( Amazon Darty ).Pour le MacBook Pro 16", le modèle de 512 Go à 2 749 € est disponible en version argentée ( Boulanger Fnac ) et en version gris sidéral ( Amazon Fnac ). Le modèle de 1 To à 2 979 € est uniquement disponible en version gris sidéral ( Boulanger Fnac ). Enfin, le modèle avec puce M1 Max à 3 849 € est uniquement disponible en version argentée ( Darty ).