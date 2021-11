Jusqu'à -16% sur certains modèles d'iPad Air

De multiples modèles d'iPad Air 4 sont en promotion chez Amazon cette semaine. Du côté des modèles Wi-Fi, une seule référence bénéficie d'une remise vraiment importante : le modèle de 64 Go rose, à 598 € au lieu de 669 € chez Apple (-11%). Du côté des modèles cellulaires, il y a plus de choix avec des versions de 64 Go à 679 € ( argent rose ) ou 699,99 € ( bleu ciel ) au lieu de 809 € (-16% et -13%), et une version de 256 Go à 859,57 € ( bleu ciel ) au lieu de 979 € (-12%).Il y a d'autres modèles en promo en ce moment, mais avec un taux de remise sous la barre des 10% : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix . Comme toujours, notez qu'Amazon ne précise pas combien de temps ses offres seront disponibles.