Les AirPods 2 à 132 € chez Amazon et CDiscount

Mise à jour 8:05 :

Amazon s'est aligné sur le tarif de 132 €.

Les AirPods 2, qui étaient jusqu'ici vendus 179 € par Apple, sont descendus à 149 € sur l'Apple Store suite à l'arrivée des AirPods 3 199 € le mois dernier. Ces modèles d'entrée de gamme sont aujourd'hui en promotion chez CDiscount qui affiche un tarif de 132 € avec livraison gratuite.Si vous n'êtes pas déjà client et n'avez pas déjà bénéficié d'une offre similaire, ces AirPods vous donnent droit à six mois d'essai gratuit à Apple Music, un service qui coûte 9,99 € par mois ( en savoir plus ). CDiscount ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.