L'Apple TV à partir de 149 € sur le Refurb Store

L'Apple TV est proposée à prix réduit sur le Refurb Store à l'occasion de la sortie d'Apple Fitness+, le service d'entraînements sportifs d'Apple. Vous pouvez retrouver les modèles 4K avec l'ancienne télécommande à 149 € (32 Go) ou 169 € (64 Go), et le modèle avec la télécommande Siri Remote 2 à 189 € (64 Go). Le nouveau modèle de 32 Go, à 169 € , n'est pas disponible aujourd'hui.En version neuve, l'Apple TV avec Siri Remote 2 coûte 199 € (32 Go) ou 219 € (64 Go) sur l'Apple Store . Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, on ne sait pas combien de temps ces références seront disponibles. Notez cependant que l'Apple TV est très régulièrement proposée sur le Refurb Store, pratiquement tous les jours en ce moment.