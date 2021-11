-7% sur des MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021

Mise à jour 8:37 :

Il y a un petit peu mieux chez Materiel.net avec le code promo "COUPON" qui permet d'obtenir une remise de 7%. Vous pouvez retrouver tous les MacBook Pro concernés sur cette page.

Et voilà une première offre promotionnelle sur les MacBook Pro de 2021 ! Quatre modèles bénéficient d'une remise immédiate de 6% grâce au code promo "MING" chez Top Achat . Vous pouvez retrouver le modèle 14,2" avec 512 Go de stockage en gris sidéral à 2 114,99 € au lieu de 2 249 € sur l'Apple Store , le modèle 16,2" avec 512 Go de stockage à 2 584,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 €, et le modèle 16,2" avec 1 To en gris sidéral à 2 801,19 € au lieu de 2 979 €.Le code "MING" de Top Achat sera valable jusqu'à ce lundi 8 novembre à midi mais attention, les quantités disponibles ne sont pas précisées.