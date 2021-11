Le Magic Trackpad à 99,72 € au lieu de 135 €

Le Magic Trackpad bénéficie d'une jolie promo chez Amazon où vous pouvez actuellement l'obtenir à 99,72 € au lieu de 135 € chez Apple . Il s'agit de la nouvelle version mise en place en août dernier, qui a la particularité d'être fournie avec un câble Lightning vers USB-C et non plus vers USB-A. La durée de cette offre n'est pas précisée.Pour accompagner le trackpad, vous pouvez également retrouver l'ancien clavier étendu (sans Touch ID) d'Apple à 119 € au lieu de 135 € , ou le nouveau modèle compact avec Touch ID à 137,99 € au lieu de 159 €