Le MacBook Pro 13'' avec 512 Go à 1 479,99 € (-12%)

Le MacBook Pro 13,3" avec puce M1 et 512 Go de stockage bénéficie d'une remise immédiate de 100 € sur un prix déjà réduit d'une centaine d'euros chez CDiscount . Il peut ainsi être obtenu à 1 479,99 € alors qu'il coûte 1 679 € sur l'Apple Store . Cela représente 12% de remise. Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 8 novembre à 16h, dans la limite des stocks disponibles.Il est rare que le MacBook Pro atteigne ce niveau de remise ces derniers temps. N'oubliez pas cependant qu'il est possible de faire mieux si vous optez pour un modèle reconditionné : sur le Refurb Store d'Apple, cette même configuration est affichée à 1 429 €