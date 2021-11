Une Apple TV 4K de 64 Go à 161,10 €

L'Apple TV 4K de 64 Go livrée avec l'ancienne télécommande est en déstockage chez CDiscount où vous pouvez l'obtenir à 161,10 € grâce au code promo "AFFAIRE10" qui permet d'obtenir un rabais de 10% sur le tarif affiché. L'Apple TV 4K de 64 Go équipée de la nouvelle télécommande est vendue 219 € chez Apple (la Siri Remote 2 vendue à l'unité est à 65 € ).La version reconditionnée de l'Apple TV 4K de 64 Go reconditionnée est à 169 € sur le Refurb Store . L'offre de CDiscount fait donc mieux avec un produit neuf. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée, tout comme l'état des stocks.