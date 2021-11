Des MacBook Pro de 2021 disponibles sans délais

Alors que les MacBook Pro de 2021 affichent toujours plusieurs semaines d'attente lors d'un achat sur l'Apple Store , ce n'est pas forcément le cas chez les revendeurs qui disposent dans certains cas de délais beaucoup plus réduits, parfois avec des expéditions sans attente.Pour le MacBook Pro 14", le modèle de 512 Go à 2 249 € est en stock en version argentée ( Boulanger Fnac ) et en version gris sidéral ( Amazon Fnac ). Le modèle de 1 To à 2 749 € est également en stock en version argentée ( Boulanger CDiscount ) et en version gris sidéral ( Boulanger Darty ).Pour le MacBook Pro 16", le modèle de 512 Go à 2 749 € est disponible en version argentée ( Boulanger Fnac ) et en version gris sidéral ( Boulanger Fnac ). Le modèle de 1 To à 2 979 € est disponible en version argentée ( CDiscount ) et en version gris sidéral ( CDiscount Fnac ). Enfin, le modèle avec puce M1 Max à 3 849 € est disponible en version argentée ( Fnac ) et en version gris sidéral ( Fnac ).