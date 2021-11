Promos + bons d'achat sur les Macs M1 et M1 Pro !

Et voilà la première belle offre pour le MacBook Pro de 2021 avec puce Apple M1 Pro ! C'est la Fnac qui vient de lancer une opération promotionnelle qui vous permet de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés grâce au code "FNAC10", soit jusqu'à 290 € pour les modèles M1 Pro et même 380 € pour le modèle M1 Max. Les différents iPad et tous les autres Macs sont concernés par cette offre : le MacBook Air et le Mac mini qui sont tous les deux en promo, ainsi que l'iMac , sans oublier les MacBook Pro 13,3" avec puce Apple M1. Notez que la Fnac dispose de nombreuses configurations personnalisées.Comme d'habitude avec la Fnac, cette offre est réservée aux adhérents mais vous n'avez pas besoin d'être déjà client pour en profiter : il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ au panier en même temps que votre commande pour pouvoir utiliser le code "FNAC10" immédiatement. La carte est justement en promotion à 4,99 € au lieu de 14,99 €. Cette offre sera valable jusqu'à ce jeudi soir à 23h59.La Fnac a également lancé des promos sur ses cartes cadeaux : la carte de 60 € est à 50 € et celle de 150 € est à 130 € . Il est possible de prendre jusqu'à trois cartes de chaque montant, ce qui permet donc d'atteindre 90 € d'économies supplémentaires. Les cartes peuvent être utilisées sur les différents produits d'Apple, y compris ceux qui bénéficient déjà de promotions. Les cartes pourront être dépensées jusqu'au 30 novembre.