Des iPhone 12 mini à 599 € au lieu de 689 €

Deux modèles d'iPhone 12 mini avec 64 Go de stockage bénéficient d'une belle promo pour attaquer le week-end : les tarifs viennent de descendre à 599 € pour les modèles rouge ( Amazon CDiscount ) et blanc ( Amazon CDiscount ). Il y a également une offre à 589 € sur le modèle violet ( MacWay ) mais sans disponibilité immédiate. L'iPhone 12 mini de 64 Go coûte normalement 689 € chez Apple Il s'agit des meilleurs tarifs historiques pour ces modèles. Attention, ni Amazon ni CDiscount ne précisent la durée de cette opération promotionnelle.