Des iPhone 12 mini à 599 € au lieu de 689 €

Après une première offre chez Amazon et CDiscount la semaine dernière, l'iPhone 12 mini est de retour en promotion ce lundi à 599 € à la Fnac ( blanc rouge ). Ces modèles de 64 Go coûtent normalement 689 € chez Apple et la remise est donc de 13%. Amazon s'est déjà aligné ( blanc rouge ).Aucun des deux revendeurs ne précise combien de temps son offre restera en place. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPhone sur notre comparateur de prix