L'ancien Magic Keyboard d'Apple à 49,99 € !

La Fnac vient de mettre en place une offre jamais vue sur l'ancien Magic Keyboard d'Apple, sans Touch ID : il est actuellement bradé à 49,99 € alors qu'il coûtait initialement 109 € sur l'Apple Store. Le nouveau modèle, toujours à 109 € chez Apple , ne présente pas d'innovation particulière : il a simplement des coins plus arrondis et des touches de fonction légèrement remaniées. Le nouveau clavier est en revanche livré avec un câble Lightning vers USB-C, alors que l'ancien est fourni avec un câble Lightning vers USB-A classique.Cette offre étant très agressive, il est probable que les stocks fondent très rapidement. Si vous aviez besoin de vous équiper, ne trainez pas ! Pour aller avec le clavier, la Magic Mouse est à 72,99 € au lieu de 85 € chez Apple , et le Magic Trackpad est toujours en promotion à 99,20 € chez Amazon au lieu de 135 € chez Apple