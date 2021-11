Un iPad Air cellulaire de 256 Go à 749,99 € au lieu de 979 €

C'est un modèle qui bénéficie inexplicablement assez souvent d'offres promotionnelles très importantes : l'iPad Air 4 cellulaire de 256 Go, coloris or rose, est de retour à 749,99 € chez Amazon et CDiscount , alors que ce modèle coûte normalement 979 € chez Apple . C'est une remise de 23% très inhabituelle pour un produit de la gamme actuelle. Ce modèle cellulaire se retrouve ainsi moins cher que le modèle Wi-Fi de même capacité, qui est vendu 839 €.Deux modèles cellulaires de 64 Go sont également en promotion à 679 € ( argent or rose ), soit 16% de remise par rapport au tarif officiel de 809 €. Aucune durée de validité n'est précisée pour ces différentes offres. Vous pouvez retrouver toutes les autres configurations sur notre comparateur de prix