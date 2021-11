Un forfait 70 Go à 9,99 € par mois chez Orange

C'est le Black Friday en avance chez Orange qui vient de lancer une belle offre sur un forfait incluant 70 Go de données : il est à 9,99 € par mois pendant 12 mois grâce au code promo "BF2021". Il passe ensuite à 29,99 € par mois, mais il est sans engagement : vous pouvez à nouveau changer d'offre à cette échéance. Ce tarif promotionnel sera valable jusqu'au lundi 29 novembre inclus.Pour ce tarif, vous avez donc 70 Go utilisables en France ainsi que zone Europe (incluant Suisse et Andorre) et DOM, sans oublier les appels et SMS illimités. Si vous avez besoin d'une enveloppe de données plus généreuse, c'est chez Sosh que ça se passe avec 100 Go pour 15,99 € par mois, sans limite de durée.