Le MacBook Air M1 à partir de 999 €

Mise à jour 9:43 :

La Fnac a lancé les mêmes remises, mais avec en bonus 15 € reversés en bons d'achat tous les 150 € dépensés pour les adhérents grâce au code "BLACK15".

C'est le Black Friday avant l'heure ! Le MacBook Air avec puce M1 bénéficie d'importantes remises aujourd'hui chez Amazon : le modèle de 256 Go est à 999 € ( argent or ) au lieu de 1 129 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go est à 1 199,99 € ( argent or ) au lieu de 1 399 € chez Apple, soit jusqu'à 14% de remise.Attention, certains modèles ne sont pas en stock immédiatement : Amazon indique un « habituellement expédié sous 1 à 2 mois » générique sur le petit modèle gris sidéral. Les délais sont généralement bien moins importants, mais il faudra certainement attendre un peu.Ces tarifs se rapprochent en tout cas fortement de ceux du Refurb Store , où le MacBook Air de 256 Go est à 959 € ( argent or ) et celui de 512 Go est à 1 199 € ( argent or ), mais il s'agit bien chez Amazon d'ordinateurs neufs et non reconditionnés.